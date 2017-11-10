Двое с ножом напали на салон связи и вынесли оттуда полмиллиона
В среду, 8 ноября, было совершено разбойное нападение на салон сотовой связи «Связной» на проспекте Металлургов в Кировском районе Самары.
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В среду, 8 ноября, было совершено разбойное нападение на салон сотовой связи «Связной» на проспекте Металлургов в Кировском районе Самары.
Как сообщил источник в правоохранительных органах, около 18:30 туда зашли двое неизвестных, достали нож, угрожали сотрудникам салона и заставили отдать имевшуюся в офисе наличность. Преступники вынесли в итоге 510 тыс. рублей.
Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой с использованием оружия», которая предусматривает до 10 лет реального лишения свободы. Полиция пытается установить личности преступников.