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13:45 (мск), источник: Volga News

Двое с ножом напали на салон связи и вынесли оттуда полмиллиона

В среду, 8 ноября, было совершено разбойное нападение на салон сотовой связи «Связной» на проспекте Металлургов в Кировском районе Самары.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, около 18:30 туда зашли двое неизвестных, достали нож, угрожали сотрудникам салона и заставили отдать имевшуюся в офисе наличность. Преступники вынесли в итоге 510 тыс. рублей.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой с использованием оружия», которая предусматривает до 10 лет реального лишения свободы. Полиция пытается установить личности преступников.

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