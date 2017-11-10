«Рендж Ровер» за 6,5 млн руб. угнали в Токсово за 12 минут

Как стало известно «Водителю Петербурга», вечером 9 ноября в полицию Всеволожского района Ленинградской области обратился 25-летний житель Гатчины, работающий в частной фирме. По его словам, в 20:30 он оставил Land Rover Range Rover у дома 14 по Офицерской улице, а в 20:42 машины там уже не было.