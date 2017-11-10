«Рендж Ровер» за 6,5 млн руб. угнали в Токсово за 12 минут
Самый дорогой угон за минувшие сутки был совершён в посёлке Токсово.
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Самый дорогой угон за минувшие сутки был совершён в посёлке Токсово.
Как стало известно «Водителю Петербурга», вечером 9 ноября в полицию Всеволожского района Ленинградской области обратился 25-летний житель Гатчины, работающий в частной фирме. По его словам, в 20:30 он оставил Land Rover Range Rover у дома 14 по Офицерской улице, а в 20:42 машины там уже не было.
Автомобиль серого цвета, 2016 года выпуска, принадлежит компании (но не то, в которой работает заявитель), мужчина управляет им на основании доверенности. Ущерб он оценил в 6,5 миллиона рублей.