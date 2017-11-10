Найден пропавший в Костанае подросток

«Его друзья сообщили ему, что увидели информацию о розыске в социальных сетях. Показали ему это, и он позвонил мне, — рассказала женщина. — Ранее он снимал жильё. Оказалось, что они с другом решили сменить съемное жильё, чтобы быть ближе к новой работе. Как приедет, будем разговаривать».



Тетя молодого человека поблагодарила полицию и всех неравнодушных граждан, помогавших ей в поисках племянника.