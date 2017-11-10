В Нижнем Новгороде «Почта России» встречает клиентов слезоточивым газом

В Нижнем Новгороде СК РФ начал доследственную проверку по поводу инцидента в одном из отделений «Почты России», где сотрудница распылила перцовый баллончик 81-летней пенсионерке.

В рамках проверки следователи опрашивают очевидцев и участников инцидента, а также сотрудницу «Почты России», допустившей хамское поведение и противоправные действия в отношении посетителей. В настоящее время женщина отстранена от работы. В ходе проверки следователи дадут ее действиям юридическую оценку. Есть все шансы, что после такой выходки женщина будет уволена.

Как сообщалось, инцидент произошел в почтовом отделении в Советском районе Нижнего Новгорода. В самом конце рабочего дня сотрудница почты отказалась обслуживать нескольких человек. Свой отказ она сопровождала грубыми высказываниями и оскорблениями.

Находившаяся в этот момент зале пенсионерка сделала работнице почты замечание. В ответ на это сотрудница «Почты России» достала перцовый баллончик и распылила его содержимое прямо в лицо пенсионерки.

Через несколько секунд содержимое баллончика распространилось по всему помещению, людям стало трудно дышать и они были вынуждены открыть все окна и двери.