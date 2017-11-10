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13:42 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Институт ядерной безопасности Франции сообщил об утечке радиации в России или Казахстане

Французский Институт ядерной и радиационной безопасности (IRSN) зафиксировал над Европой радиоактивное облако, которое, по оценке ученых, возникло после утечки на объекте, расположенном в Казахстане или России.

Источник: Reuters

IRSN предполагает, что утечка возникла на последней неделе сентября в центре переработки ядерного топлива или же в медицинском учреждении.

Аварию на атомном реакторе французские эксперты исключили.

Место, откуда произошла утечка, располагается южнее Уральских гор. «Российские власти сказали, что не знают об аварии на их территории», — сообщил Reuters директор IRSN Жан-Марк Перес. По его словам, в радиоактивное облако входят изотопы рутения-106.

IRSN считает утечку серьезной.

По оценкам института, при вызвавшей такое облако аварии должна была бы производиться эвакуация людей в защитные сооружения. Радиус опасного поражения составляет несколько километров.

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