Институт ядерной безопасности Франции сообщил об утечке радиации в России или Казахстане

IRSN предполагает, что утечка возникла на последней неделе сентября в центре переработки ядерного топлива или же в медицинском учреждении.
Аварию на атомном реакторе французские эксперты исключили.
Место, откуда произошла утечка, располагается южнее Уральских гор. «Российские власти сказали, что не знают об аварии на их территории», — сообщил Reuters директор IRSN Жан-Марк Перес. По его словам, в радиоактивное облако входят изотопы рутения-106.
IRSN считает утечку серьезной.
По оценкам института, при вызвавшей такое облако аварии должна была бы производиться эвакуация людей в защитные сооружения. Радиус опасного поражения составляет несколько километров.