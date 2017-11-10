Институт ядерной безопасности Франции сообщил об утечке радиации в России или Казахстане

Источник: Reuters

IRSN предполагает, что утечка возникла на последней неделе сентября в центре переработки ядерного топлива или же в медицинском учреждении.

Аварию на атомном реакторе французские эксперты исключили.

Место, откуда произошла утечка, располагается южнее Уральских гор. «Российские власти сказали, что не знают об аварии на их территории», — сообщил Reuters директор IRSN Жан-Марк Перес. По его словам, в радиоактивное облако входят изотопы рутения-106.

IRSN считает утечку серьезной.