На улице Лодыгина загорелась квартира в жилом доме
В огненном плену оказалась сегодня ночью екатеринбургская семья. Загорелась квартира в доме на улице Лодыгина.
В огненном плену оказалась сегодня ночью екатеринбургская семья. Загорелась квартира в доме на улице Лодыгина.
Дым окутал коридоры, и жильцы соседних квартир не могли выйти через дверь, выбраться через окно тоже не получилось — там стояли решетки. Прибывшие пожарные срезали их и спасли женщину, ее сына и кота.
Хозяева комнаты, где произошло возгорание, убежали с места ЧП. Причины пожара выяснят дознаватели и эксперты.