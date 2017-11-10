Рабочего раздавило бетонной плитой на стройке в Новосибирске
Инцидент произошел на улице Стартовой в Ленинском районе, рассказали в муниципальной
Инцидент произошел на улице Стартовой в Ленинском районе, рассказали в муниципальной
Рабочего раздавило бетонной плитой на стройке в Новосибирске, об этом сообщается в группе муниципальной
Инцидент произошел на одной из строек города в Ленинском районе Новосибирска. Во время работ одного из рабочих придавило плитой. Спасатели оперативно отправились на место ЧП.
«Мужчины не было шансов выжить, травмы были не совместимые с жизнью», — рассказали в МАСС.
Работники
Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются.