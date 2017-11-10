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14:16 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Рабочего раздавило бетонной плитой на стройке в Новосибирске

Инцидент произошел на улице Стартовой в Ленинском районе, рассказали в муниципальной аварийно-спасательной службе.

Рабочего раздавило бетонной плитой на стройке в Новосибирске, об этом сообщается в группе муниципальной аварийно-спасательной службы в соцсети «Вконтакте».

Инцидент произошел на одной из строек города в Ленинском районе Новосибирска. Во время работ одного из рабочих придавило плитой. Спасатели оперативно отправились на место ЧП.

«Мужчины не было шансов выжить, травмы были не совместимые с жизнью», — рассказали в МАСС.

Работники аварийно-спасательной службы извлекли тело погибшего и передали его сотрудникам полиции.

Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются.

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