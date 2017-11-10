В Волгограде под суд пойдут двое поджигателей дорогостоящего автомобиля
Два волгоградца 20 и 24 лет подожгли иномарку за вознаграждение по просьбе знакомого.
Два волгоградца 20 и 24 лет подожгли иномарку за вознаграждение по просьбе знакомого.
Как следует из материалов дела, в мае 2017 года в Дзержинском районе обвиняемые совершили поджог автомашины иностранного производства. Автомобиль был уничтожен полностью, владельцу причинен ущерб на сумму более 1,3 млн рублей.
В ходе следствия только один из задержанных мужчин признал свою вину.
Уголовное дело направлено прокуратурой Волгограда в Дзержинский районный суд для рассмотрения по существу.
Известно, что 24-летний обвиняемый ранее был судим за грабеж.
— За совершенное преступление поджигателям грозит до 5 лет лишения свободы. Решения суда они будут ожидать, находясь под стражей, — говорится в сообщении