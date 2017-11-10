В Волгограде под суд пойдут двое поджигателей дорогостоящего автомобиля

Источник: РИАЦ

Как следует из материалов дела, в мае 2017 года в Дзержинском районе обвиняемые совершили поджог автомашины иностранного производства. Автомобиль был уничтожен полностью, владельцу причинен ущерб на сумму более 1,3 млн рублей.

В ходе следствия только один из задержанных мужчин признал свою вину.

Уголовное дело направлено прокуратурой Волгограда в Дзержинский районный суд для рассмотрения по существу.

Известно, что 24-летний обвиняемый ранее был судим за грабеж.