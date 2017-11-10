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13:58 (мск), источник: АиФ Омск

Трёх омичей подозревают в краже лошадей и овец на 200 тысяч рублей

Одного из них задержали верхом на похищенной кобыле.

Полицейские подозревают трёх жителей Омской области в краже лошади, жеребца и шести овец, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

В дежурную часть с заявлением о похищении серой лошади обратилась 66-летняя жительница деревни Десподзиновка Саргатского района. Затем аналогичное сообщение пришло из села Новопокровка.

Полицейские узнали, что в 20 километрах от Саргатки по полю на серой кобыле скачет мужчина, и его удалось задержать. Наездником оказался 23-летний ранее судимый молодой человек. Затем задержали его 27-летнего и 31-летнего подельников.

Они рассказали, что бросили похищенного жеребца в пяти километрах от Новопокровки — он увяз в трясине. Животное нашли и достали из ледяной воды вместе с местными жителями.

После стражи порядка установили причастность фигурантов к краже шести овец в селе Большешепицино. Общий ущерб составил более 200 тыс. рублей.

В результате полицейские расследуют уголовное дело по трём эпизодам хищений животных по ч.2 ст 158 УК РФ «Кража».

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