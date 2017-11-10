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15:35 (мск), источник: Prokazan.ru

В Татарстане неизвестные подожгли частный дом, погиб мужчина

В Сармановском районе Татарстана неизвестные подожгли частный дом. Как сообщает ГУ МЧС России по РТ, в результате пожара погиб 61-летний хозяин дома.

Инцидент произошел по улице Советская в деревне Димитарлау.

 — Сгорела кровля на площади 60 квадратных метров, — сообщили в МЧС.

Отмечается, что погибший мужчина жил один, спиртными напитками не увлекался и в списках неблагополучных граждан не числился.

Основная причина пожара — поджог.

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