В Татарстане неизвестные подожгли частный дом, погиб мужчина

Инцидент произошел по улице Советская в деревне Димитарлау.

— Сгорела кровля на площади 60 квадратных метров, — сообщили в МЧС.

Отмечается, что погибший мужчина жил один, спиртными напитками не увлекался и в списках неблагополучных граждан не числился.