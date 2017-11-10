В Татарстане неизвестные подожгли частный дом, погиб мужчина
В Сармановском районе Татарстана неизвестные подожгли частный дом. Как сообщает ГУ МЧС России по РТ, в результате пожара погиб 61-летний хозяин дома.
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В Сармановском районе Татарстана неизвестные подожгли частный дом. Как сообщает ГУ МЧС России по РТ, в результате пожара погиб 61-летний хозяин дома.
Инцидент произошел по улице Советская в деревне Димитарлау.
— Сгорела кровля на площади 60 квадратных метров, — сообщили в МЧС.
Отмечается, что погибший мужчина жил один, спиртными напитками не увлекался и в списках неблагополучных граждан не числился.
Основная причина пожара — поджог.