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13:59 (мск), источник: Sputniknews.kz

В Казахстане опровергли информацию о радиоактивной утечке

Казахстанские объекты атомной энергетики не имеют отношения к появлению в Европе радиоактивного облака.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 10 ноя — Sputnik. Заместитель Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Минэнерго Казахстана Тимур Жантикин заявил корреспонденту Sputnik, что в Казахстане нет радиоактивной утечки.

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«Радиоактивное облако? У нас ничего не зарегистрировано, не знаем. Датчики не регистрировали радиоактивное облако. По нашей линии отчетов нет», — сказал Жантикин по телефону.

В комитете по ЧС также опровергли информацию.

«В наши территориальные подразделения такого рода информация не поступала, мы всех обзвонили», — сообщил Sputnik Казахстан официальный представитель комитета Руслан Иманкулов.

Sputnik Казахстан обратился за комментарием в министерство энергетики Казахстана, где в ответ просили предоставить письменный запрос.

Ранее агентство Рейтер сообщило со ссылкой на Институт ядерной и радиационной безопасности Франции (IRSN) о том, что радиоактивное облако, появившееся над Европой в последние недели, указывает на то, что на одном из ядерных объектов России или Казахстана в последнюю неделю сентября могла произойти авария. Как сообщил Рейтер директор IRSN Жан-Марк Перес, российские власти заявили, что не знают об аварии на их территории.

По оценкам IRSN, утечка была серьезной, и, если бы авария такого масштаба произошла во Франции, понадобилась бы эвакуация людей или укрытие в защитных сооружениях в радиусе нескольких километров от места инцидента, отмечает агентство.

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