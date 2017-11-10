В Казахстане опровергли информацию о радиоактивной утечке

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 10 ноя — Sputnik. Заместитель Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Минэнерго Казахстана Тимур Жантикин заявил корреспонденту Sputnik, что в Казахстане нет радиоактивной утечки.

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«Радиоактивное облако? У нас ничего не зарегистрировано, не знаем. Датчики не регистрировали радиоактивное облако. По нашей линии отчетов нет», — сказал Жантикин по телефону.

В комитете по ЧС также опровергли информацию.

«В наши территориальные подразделения такого рода информация не поступала, мы всех обзвонили», — сообщил Sputnik Казахстан официальный представитель комитета Руслан Иманкулов.

Sputnik Казахстан обратился за комментарием в министерство энергетики Казахстана, где в ответ просили предоставить письменный запрос.

Ранее агентство Рейтер сообщило со ссылкой на Институт ядерной и радиационной безопасности Франции (IRSN) о том, что радиоактивное облако, появившееся над Европой в последние недели, указывает на то, что на одном из ядерных объектов России или Казахстана в последнюю неделю сентября могла произойти авария. Как сообщил Рейтер директор IRSN Жан-Марк Перес, российские власти заявили, что не знают об аварии на их территории.