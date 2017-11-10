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15:12 (мск), источник: Югополис

В Краснодаре автомобиль сбил на тротуаре семью с ребенком

Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

Авария произошла днем 6 ноября, однако подробности дорожного инцидента появились только сейчас.

В ДТП участвовали 2 иномарки. Одна из машин стала виновницей столкновения, а затем изменивший траекторию автомобиль врезался в мужчину, женщину и ребенка.

Как сообщила «Югополису» Ольга Запьянцева, инспектор отдела безопасности ДПС ГИБДД по городу Краснодару, 28-летний водитель автомобиля Lexus ехал по улице Российской в сторону Ангарской и на нерегулируемом перекрестке с улицей Кухаренко, поворачивая налево, не пропустил Kia, которым управлял 33-летний мужчина.

После столкновения Kia отлетел на тротуар и сбил пешеходов. С места аварии госпитализировали 42-летнего мужчину с ушибом позвоночника и 27-летнюю женщину с переломом стопы. По предварительным данным, ребенок не пострадал.

Проводится проверка.

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