В Краснодаре автомобиль сбил на тротуаре семью с ребенком

Авария произошла днем 6 ноября, однако подробности дорожного инцидента появились только сейчас.

В ДТП участвовали 2 иномарки. Одна из машин стала виновницей столкновения, а затем изменивший траекторию автомобиль врезался в мужчину, женщину и ребенка.

Как сообщила «Югополису» Ольга Запьянцева, инспектор отдела безопасности ДПС ГИБДД по городу Краснодару, 28-летний водитель автомобиля Lexus ехал по улице Российской в сторону Ангарской и на нерегулируемом перекрестке с улицей Кухаренко, поворачивая налево, не пропустил Kia, которым управлял 33-летний мужчина.

После столкновения Kia отлетел на тротуар и сбил пешеходов. С места аварии госпитализировали 42-летнего мужчину с ушибом позвоночника и 27-летнюю женщину с переломом стопы. По предварительным данным, ребенок не пострадал.