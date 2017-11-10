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14:10 (мск), источник: Podrobno.uz

В Петербурге задержали предполагаемого террориста из Узбекистана

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали мигранта, который находился в международном розыске за преступления, совершенные на территории Узбекистана.

Источник: Podrobno.uz

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали мигранта, который находился в международном розыске за преступления, совершенные на территории Узбекистана. .

Известно, что 28-летний гражданин Узбекистана скрывался от правосудия в течение четырех лет, 1 сентября 2013 года он был объявлен в розыск. Обвинения ему предъявлены по четырем статьям: «Терроризм», «Посягательство на конституционный строй», «Участие в экстремистских организациях» и «Распространение материалов, содержащих угрозу общественному порядку». .

В результате межгосударственного взаимодействия правоохранителей подозреваемый был задержан у Васильевского острова Петербурга.

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