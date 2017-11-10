В Петербурге задержали предполагаемого террориста из Узбекистана
Сотрудники полиции
Сотрудники полиции
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сотрудники полиции
Известно, что 28-летний гражданин Узбекистана скрывался от правосудия в течение четырех лет, 1 сентября 2013 года он был объявлен в розыск. Обвинения ему предъявлены по четырем статьям: «Терроризм», «Посягательство на конституционный строй», «Участие в экстремистских организациях» и «Распространение материалов, содержащих угрозу общественному порядку». .
В результате межгосударственного взаимодействия правоохранителей подозреваемый был задержан у Васильевского острова Петербурга.