В Петербурге задержали предполагаемого террориста из Узбекистана

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали мигранта, который находился в международном розыске за преступления, совершенные на территории Узбекистана. .

Известно, что 28-летний гражданин Узбекистана скрывался от правосудия в течение четырех лет, 1 сентября 2013 года он был объявлен в розыск. Обвинения ему предъявлены по четырем статьям: «Терроризм», «Посягательство на конституционный строй», «Участие в экстремистских организациях» и «Распространение материалов, содержащих угрозу общественному порядку». .