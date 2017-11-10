В Безенчукском районе разыскали водителя, сбившего пешехода и скрывшегося

По данным правоохранителей, водитель Chevrolet Niva, двигаясь по ул. Чапаева к ул. Карла Маркса, сбил 48-летнего мужчину, пересекавшего проезжую часть в не предназначенном для этого месте.

После случившегося водитель скрылся, не оказав пострадавшему помощь. От полученных травм пешеход скончался до прибытия врачей.