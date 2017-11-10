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15:20 (мск), источник: Volga News

В Безенчукском районе разыскали водителя, сбившего пешехода и скрывшегося

В пос. Безенчук, на ул. Чапаева в ДТП погиб пешеход, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По данным правоохранителей, водитель Chevrolet Niva, двигаясь по ул. Чапаева к ул. Карла Маркса, сбил 48-летнего мужчину, пересекавшего проезжую часть в не предназначенном для этого месте.

После случившегося водитель скрылся, не оказав пострадавшему помощь. От полученных травм пешеход скончался до прибытия врачей.

Чтобы найти водителя правоохранители проверили около 60 автомобилей подобной марки и цвета, посмотрели записи с видеокамер. Как выяснилось, машина принадлежит одной из организаций. Водителя задержали. Сейчас он находится под административным арестом.

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