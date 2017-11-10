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14:52 (мск), источник: Uralpress.ru

В Магнитогорске вынесен приговор крупным мошенникам

В Магнитогорске (Челябинская область) «обналичникам» вынесен приговор. На троих преступники получили 11 лет лишения свободы и почти миллион рублей штрафа.

Правобережным районным судом Магнитогорска осуждены трое местных жителей по статье «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением доходов в особо крупном размере».

Задержаны они были в 2014 году в результате совместной операции сотрудниками УФСБ России по Челябинской области и ГУ МВД России по Челябинской области.

«Судом установлено, что преступная группа в течение четырех лет незаконно обналичивала денежные средства мелким предпринимателям, уклоняющимся от налогов, что фактически соответствовало банковским операциям. За свои услуги преступники получали доход от 3,5 до 7 процентов от обналиченной суммы. Таким образом, они извлекли от преступной деятельности прибыль свыше 10 миллионов рублей», — сообщили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

Незаконное обналичивание денежных средств проводилось через созданные группой, так называемые, фирмы-однодневки.

Суд назначил двоим членам преступной группы наказание в виде лишения свободы сроком 4 года с отбыванием в колонии общего режима и штрафа в размере 300 тысяч рублей, третьему — 3 года 6 месяцев общего режима и штраф в размере 250 тысяч рублей.

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