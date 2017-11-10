Житель Александровска осужден на полтора года колонии за пьяную езду

На момент очередного задержания пьяным за рулем 35-летний житель Александровска от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения отказался. Мужчину отстранили от управления автомобилем и доставили в дежурную часть.



В дальнейшем выяснилось, что прикамец имеет судимость за езду в нетрезвом виде. Тогда судом ему было назначено наказание в виде 14 месяцев лишения свободы условно. В отношении нарушителя вновь возбудили уголовное дело.



Суд с учетом неотбытой части по ранее вынесенному приговору назначил мужчине наказание в виде полутора лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 10 месяцев.

Приговор вступил в законную силу.