Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Кобзон высказался про смерть Задорнова
У мужчин появился новый тренд в пластической хирургии
Гуру объяснил работникам Сбербанка, почему не надо бояться завтра
Украинские политики хотят уничтожить самолет "Руслан"
Памяти Задорнова: как сатирик выглядел в 80-х (фото)
Чего Дональд Трамп пытается добиться от Китая? Китай и США подписали соглашения на 250 миллиардов долларов
Умер украинский актер и режиссер Тарас Денисенко
Стас Михайлов пожаловался в Европейский суд из-за кинопародии
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
СМИ: Задорнова похоронят в Латвии рядом с его родителями
Кобзон рассказал подробности о смерти Задорнова
Мелания Трамп в роскошном платье-кимоно вышла в свет в Китае
Как выглядят девушки, изменившие форму носа в домашних условиях
СМИ: в Турции заявили о смене стратегических интересов по РФ
Кадры: подлодка «Варшавянка» за 60 секунд
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Как оформить маленький санузел: советы профи
Фоторепортажи
13Густой смог окутал Дели
8Скончался Михаил Задорнов
14:54 (мск), источник: Новости Перми

Житель Александровска осужден на полтора года колонии за пьяную езду

В сентябре текущего года сотрудниками ГИБДД территориального отдела полиции возле одного из домов по ул. Найданова был остановлен автомобиль ВАЗ-21074 с пьяным водителем. Оказалось, что мужчина уже имеет судимость за езду в нетрезвом виде.

На момент очередного задержания пьяным за рулем 35-летний житель Александровска от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения отказался. Мужчину отстранили от управления автомобилем и доставили в дежурную часть.

В дальнейшем выяснилось, что прикамец имеет судимость за езду в нетрезвом виде. Тогда судом ему было назначено наказание в виде 14 месяцев лишения свободы условно. В отношении нарушителя вновь возбудили уголовное дело.

Суд с учетом неотбытой части по ранее вынесенному приговору назначил мужчине наказание в виде полутора лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 10 месяцев.
Приговор вступил в законную силу.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В Лысьве арестовали убийцу
Умер Михаил Задорнов
В Госдуме предложили приравнять иностранные соцсети к иноагентам
Двое военных погибли при взрыве боеприпаса в Забайкальском крае
Миллиарды Захарченко: на что хватит найденных у полковника денег
Михаила Задорнова могут похоронить в Латвии
Кошки предотвращают астму у детей, выяснили ученые
Ученые зафиксировали над Европой радиоактивное облако
Спорт
Канада запомнит Манукяна и Полодяна. Россия повела в Суперсерии Российская молодежка обыграла сборную лиги Онтарио (5:2) и вышла вперед в Суперсерии — 2-1
Авто
Лучший кроссовер до 2 миллионов: Mazda CX-5 против Volkswagen Tiguan Эта встреча была неизбежна — два сильнейших соперника в классе сошлись в споре за чемпионский титул
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
Мария Шукшина возвращается на телевидение Актрисе предложили принять участие в новом проекте на одном из центральных каналов
Недвижимость
Студентов выселят из общежитий на время ЧМ-2018
Россиян переведут на онлайн-ипотеку
В Госдуме предлагают принять новые правила обслуживания газового оборудования
Число жертв обрушения дома в Ижевске увеличилось до шести
Леди
«Гештальт» и другие слова, которые употребляют неправильно Многие психологические термины начинают использовать обычные люди, перевирая их смысл. Проверь себя, а вдруг и ты этим грешишь?
Дети
Парадокс «бездетной матери»: зачем нам День мам, потерявших детей Обычно понятие «мама» толкуется вполне однозначно: женщина, у которой есть ребенок. Но как быть тем, кто пережил выкидыш, мертворождение на любом сроке, или чей малыш погиб вскоре после родов? У них нет ребенка, но разве они не родители? Благотворительный фонд «Свет в руках» предлагает сделать 12 ноября в России Днем матери, потерявшей ребенка. О том, почему важно отмечать эту дату, рассказала пережившая перинатальную потерю мама Амина Фигут.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь