Полицейские Омской области спасли украденного жеребца из болота

В районный отдел полиции обратилась 66-летняя жительница села Десподзиновка: ночью у нее из загона увели серую лошадь. Следом в полицию поступило обращение о краже жеребца из села Новопокровка.

Правоохранителям вскоре сообщили, что в 20 километрах от рабочего поселка Саргатское видели мужчину, скакавшего по полю на серой кобыле. Полицейские сразу же отправились туда и задержали наездника. Оказалось, он и украл серую кобылу у пенсионерки.

Полицейские выяснили, 23-летний ранее судимый парень действовал не один, у него были сообщники — сельчане 27 лет и 31 года, которые также были задержаны. Они пояснили, что украденный жеребец увяз в болоте в пяти километрах от Новопокровки, где его и бросили, поленившись вытаскивать.

Правоохранители разыскали жеребца и нашли несчастное животное обездвиженным в ледяной воде. Совместно с местными жителями удалось вытащить лошадь из трясины и вернуть хозяйке.