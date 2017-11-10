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14:35 (мск), источник: Om1.ru

Полицейские Омской области спасли украденного жеребца из болота

Сотрудники полиции Саргатского района раскрыли серию краж домашнего скота, при этом спасли вытащили жеребца из болота.

В районный отдел полиции обратилась 66-летняя жительница села Десподзиновка: ночью у нее из загона увели серую лошадь. Следом в полицию поступило обращение о краже жеребца из села Новопокровка.

Правоохранителям вскоре сообщили, что в 20 километрах от рабочего поселка Саргатское видели мужчину, скакавшего по полю на серой кобыле. Полицейские сразу же отправились туда и задержали наездника. Оказалось, он и украл серую кобылу у пенсионерки.

Полицейские выяснили, 23-летний ранее судимый парень действовал не один, у него были сообщники — сельчане 27 лет и 31 года, которые также были задержаны. Они пояснили, что украденный жеребец увяз в болоте в пяти километрах от Новопокровки, где его и бросили, поленившись вытаскивать.

Правоохранители разыскали жеребца и нашли несчастное животное обездвиженным в ледяной воде. Совместно с местными жителями удалось вытащить лошадь из трясины и вернуть хозяйке.

Разбираясь в деле, полицейские определили, что трое конокрадов еще украли шесть овец в селе Большешепицино. В итоге от краж скота сельчане пострадали более чем на 200 тысяч рублей. Сейчас правоохранители продолжают расследовать уголовное дело, возбужденное по трем эпизодам кражи.

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