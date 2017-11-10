Полицейские Омской области спасли украденного жеребца из болота
Сотрудники полиции Саргатского района раскрыли серию краж домашнего скота, при этом спасли вытащили жеребца из болота.
Сотрудники полиции Саргатского района раскрыли серию краж домашнего скота, при этом спасли вытащили жеребца из болота.
В районный отдел полиции обратилась 66-летняя жительница села Десподзиновка: ночью у нее из загона увели серую лошадь. Следом в полицию поступило обращение о краже жеребца из села Новопокровка.
Правоохранителям вскоре сообщили, что в 20 километрах от рабочего поселка Саргатское видели мужчину, скакавшего по полю на серой кобыле. Полицейские сразу же отправились туда и задержали наездника. Оказалось, он и украл серую кобылу у пенсионерки.
Полицейские выяснили, 23-летний ранее судимый парень действовал не один, у него были сообщники — сельчане 27 лет и 31 года, которые также были задержаны. Они пояснили, что украденный жеребец увяз в болоте в пяти километрах от Новопокровки, где его и бросили, поленившись вытаскивать.
Правоохранители разыскали жеребца и нашли несчастное животное обездвиженным в ледяной воде. Совместно с местными жителями удалось вытащить лошадь из трясины и вернуть хозяйке.
Разбираясь в деле, полицейские определили, что трое конокрадов еще украли шесть овец в селе Большешепицино. В итоге от краж скота сельчане пострадали более чем на 200 тысяч рублей. Сейчас правоохранители продолжают расследовать уголовное дело, возбужденное по трем эпизодам кражи.