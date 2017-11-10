В Перми пьяный водитель иномарки врезался в железобетонную опору
Авария, в которой пострадала женщина, произошла в Орджоникидзевском районе. По предварительным данным, автомобилист не справился с управлением.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Авария, в которой пострадала женщина, произошла в Орджоникидзевском районе. По предварительным данным, автомобилист не справился с управлением.
9 ноября в 17:30 по ул. Железнодорожная в сторону ул. Бумажников двигался автомобиль Hyundai Getz. В районе дома № 1а 44-летний водитель не справился с управлением и допустил наезд на железобетонную опору.
В ДТП пострадала 41-летняя пассажирка иномарки.
По информации краевой госавтоинспекции, автомобилист в момент совершения аварии, находился в состоянии алкогольного опьянения.