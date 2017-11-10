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15:01 (мск), источник: Новости Перми

В Перми пьяный водитель иномарки врезался в железобетонную опору

Авария, в которой пострадала женщина, произошла в Орджоникидзевском районе. По предварительным данным, автомобилист не справился с управлением.

9 ноября в 17:30 по ул. Железнодорожная в сторону ул. Бумажников двигался автомобиль Hyundai Getz. В районе дома № 1а 44-летний водитель не справился с управлением и допустил наезд на железобетонную опору.

В ДТП пострадала 41-летняя пассажирка иномарки.

По информации краевой госавтоинспекции, автомобилист в момент совершения аварии, находился в состоянии алкогольного опьянения.

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