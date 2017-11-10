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15:39 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Иномарка столкнулась с реанимобилем в центре Ростова

Иномарка столкнулась с реанимобилем в центре донской столицы 10 ноября.

Как сообщает 161.ру со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона, инцидент произошел на проспекте Театральном.

Автомобиль Hyundai Accent, водитель которого при повороте не справился с управлением на скользкой дороге, врезался в реанимобиль, везший в БСМП-2 17-летнего подростка с отравлением.

О пострадавших в результате аварии не сообщается.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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