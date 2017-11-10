Иномарка столкнулась с реанимобилем в центре Ростова
Иномарка столкнулась с реанимобилем в центре донской столицы 10 ноября.
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Иномарка столкнулась с реанимобилем в центре донской столицы 10 ноября.
Как сообщает 161.ру со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона, инцидент произошел на проспекте Театральном.
Автомобиль Hyundai Accent, водитель которого при повороте не справился с управлением на скользкой дороге, врезался в реанимобиль, везший в БСМП-2 17-летнего подростка с отравлением.
О пострадавших в результате аварии не сообщается.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.