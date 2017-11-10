В Калининградской области из-за АЧС усилили контроль за свалками

«В связи с обнаружением очага АЧС в Багратионовским районе, были даны распоряжения усилить контроль за свалками и размещением отходов, чтобы не было угрозы перенесения АЧС, — сказал Ступин. — К очередному оперативному совещанию будет осуществлен мониторинг Неманского, Багратионовского и Светловского городских округов в связи с АЧС».