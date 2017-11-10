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14:55 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Пропавших в Воронеже дедушку и 4-летнюю внучку нашли живыми

Мужчину и девочку разыскали правоохранители.

Источник: РИА "Воронеж"

Дедушку с четырехлетней внучкой, пропавших в Воронеже, нашли живыми, сообщили волонтеры поискового отряда «Воронежец» в пятницу, 10 ноября. Мужчина с ребенком находились на территории Воронежской области. Их разыскали правоохранители, рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе ГУ МВД по региону. Никаких преступлений в отношении воронежца и его внучки не совершалось.

Мужчина и девочка исчезли 9 ноября. Они ушли из дома на улице Хользунова. Следователи попросили помощи горожан в поисках.

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