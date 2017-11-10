Пропавших в Воронеже дедушку и 4-летнюю внучку нашли живыми

Дедушку с четырехлетней внучкой, пропавших в Воронеже, нашли живыми, сообщили волонтеры поискового отряда «Воронежец» в пятницу, 10 ноября. Мужчина с ребенком находились на территории Воронежской области. Их разыскали правоохранители, рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе ГУ МВД по региону. Никаких преступлений в отношении воронежца и его внучки не совершалось.