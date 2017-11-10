В Уфе осудят женщину, которая пыталась продать своего ребенка за 10 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело по статье «Торговля людьми», сообщает пресс-служба Прокуратуры РБ.

Установлено, что с июля 2014 г. по январь 2015 г. обвиняемая, будучи на 6 месяце беременности вступила в переписку в сети «Интернет» с жительницей Уфы и предложила за 10 тысяч рублей продать ей ребенка после его рождения.

В первой половине 2015 года москвичка прибыла в Уфу для родов, и используя недействительный паспорт покупательницы, вклеила свою фотографию для предоставления в один из роддомов города Уфы. В последующем в органах ЗАГС были выданы документы на новорожденного ребенка.