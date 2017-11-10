В Петербурге эвакуировали жилой дом из-за сообщения о «минировании»

«Сегодня днем из-за сообщения о якобы заложенной бомбе была проведена эвакуация людей из жилого дома на Тихорецком проспекте, 9, корпус 1», — сказал собеседник агентства.

По его словам, была проведена проверка здания, которая показала, что сообщение о «минировании» было ложным. Личность звонившего устанавливается.