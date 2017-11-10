В Петербурге эвакуировали жилой дом из-за сообщения о «минировании»
С. -ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя — РИА Новости. Жильцов дома в Калининском районе
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С. -ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя — РИА Новости. Жильцов дома в Калининском районе
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«Сегодня днем
По его словам, была проведена проверка здания, которая показала, что сообщение о «минировании» было ложным. Личность звонившего устанавливается.
Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что ложными звонками о минировании занимаются четыре россиянина