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15:29 (мск), источник: РИА Новости

В Петербурге эвакуировали жилой дом из-за сообщения о «минировании»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя — РИА Новости. Жильцов дома в Калининском районе Санкт-Петербурга экстренно эвакуировали из-за анонимного сообщения о «минировании», опасные предметы в ходе проверки не обнаружены, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

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Источник: РИА Новости

«Сегодня днем из-за сообщения о якобы заложенной бомбе была проведена эвакуация людей из жилого дома на Тихорецком проспекте, 9, корпус 1», — сказал собеседник агентства.

По его словам, была проведена проверка здания, которая показала, что сообщение о «минировании» было ложным. Личность звонившего устанавливается.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что ложными звонками о минировании занимаются четыре россиянина из-за рубежа, у которых есть пособники на территории РФ. По данным Бортникова, ущерб от их действий уже превысил 300 миллионов рублей.

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