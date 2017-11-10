Крымчанин обчистил квартиру знакомой почти на 2 млн рублей

Источник: РИА "Новости"

Женщина обратилась с заявлением о краже в дежурную часть. При проведении оперативных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 27-летний местный житель, знакомый с потерпевшей.

В этот же день оперативники задержали мужчину с похищенным имуществом при попытке покинуть Крым.

«Как признался задержанный, около месяца он следил за домовладением и передвижением судакчанки. Выбрав момент, когда женщина с семьей выехала за пределы города, он проник в ее дом через окно. Из жилых комнат и кухни молодой человек тайно похитил денежные средства, золотые украшения, мобильные телефоны, фотоаппарат, ноутбук», — рассказали в МВД.