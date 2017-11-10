Граждане Узбекистана чудом спаслись из загоревшегося автомобиля
Сегодня ночью, 10 ноября, в Саратовской области рядом с Аткарском дотла сгорела иномарка.
Сегодня ночью, 10 ноября, в Саратовской области рядом с Аткарском дотла сгорела иномарка.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сегодня ночью, 10 ноября, в Саратовской области рядом с Аткарском дотла сгорела иномарка. В
«Сообщил о пожаре 32-летний водитель иномарки. Безработный мигрант, гражданин Узбекистана вместе со своим товарищем ехал по трассе
На место происшествия оперативно выехали пожарная машина и пять огнеборцев. Пламя распространилось на четыре квадратных метра. Полностью огонь потушили к 03.47!, однако за это время автомобиль выгорел дотла. В