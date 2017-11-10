Граждане Узбекистана чудом спаслись из загоревшегося автомобиля

Источник: Podrobno.uz

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сегодня ночью, 10 ноября, в Саратовской области рядом с Аткарском дотла сгорела иномарка. В пресс-службе пожарной части рассказали, что в 03.38 ночи к ним перенаправили звонок из единой дежурно-диспетчерской службы России о том, что на въезде в город загорелся автомобиль Chevrolet Captiva.

«Сообщил о пожаре 32-летний водитель иномарки. Безработный мигрант, гражданин Узбекистана вместе со своим товарищем ехал по трассе Саратов-Тамбов. Мужчины доехали до поворота на Аткарск и решили заночевать в машине рядом с кафе “Деаминт”. Не заглушив мотор, они легли спать. Около трех часов ночи их разбудил запах дыма. Потушить автомобиль мужчинам не удалось, и они обратились за помощью», — рассказали в пожарной службе.