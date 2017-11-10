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15:50 (мск), источник: Podrobno.uz

Граждане Узбекистана чудом спаслись из загоревшегося автомобиля

Сегодня ночью, 10 ноября, в Саратовской области рядом с Аткарском дотла сгорела иномарка.

Источник: Podrobno.uz

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сегодня ночью, 10 ноября, в Саратовской области рядом с Аткарском дотла сгорела иномарка. В пресс-службе пожарной части рассказали, что в 03.38 ночи к ним перенаправили звонок из единой дежурно-диспетчерской службы России о том, что на въезде в город загорелся автомобиль Chevrolet Captiva.

«Сообщил о пожаре 32-летний водитель иномарки. Безработный мигрант, гражданин Узбекистана вместе со своим товарищем ехал по трассе Саратов-Тамбов. Мужчины доехали до поворота на Аткарск и решили заночевать в машине рядом с кафе “Деаминт”. Не заглушив мотор, они легли спать. Около трех часов ночи их разбудил запах дыма. Потушить автомобиль мужчинам не удалось, и они обратились за помощью», — рассказали в пожарной службе.

На место происшествия оперативно выехали пожарная машина и пять огнеборцев. Пламя распространилось на четыре квадратных метра. Полностью огонь потушили к 03.47!, однако за это время автомобиль выгорел дотла. В пресс-службе МЧС по Саратовской области рассказали, что возгорание произошло из-за неисправных электрических приборов.

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