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15:44 (мск), источник: РИА Новости

В Прикамье вынесли приговор экс-депутату, который насмерть сбил ребенка

УФА, 10 ноя — РИА Новости. Суд в Пермском крае приговорил к трем годам лишения свободы бывшего районного депутата, который в 2016 году на автомобиле насмерть сбил ребенка и скрылся с места аварии, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СК РФ по Пермскому краю Ирина Незнамова.

Трагедия с несовершеннолетним мальчиком произошла в конце декабря 2016 года в поселке Рябинино Чердынского района Прикамья.

«Депутат земского собрания Чердынского муниципального района … допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода. Четырнадцатилетний мальчик получил травмы, несовместимые с жизнью. Мужчина скрылся с места аварии, чтобы избежать наказания», — рассказала Незнамова.

Были возбуждены уголовные дела по статьям «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» и «Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии».

«Приговором суда ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии поселении с лишением права управления транспортным средством сроком на 2 года. Приговор в законную силу не вступил», — пояснила собеседница.

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