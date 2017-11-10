В Прикамье вынесли приговор экс-депутату, который насмерть сбил ребенка

Трагедия с несовершеннолетним мальчиком произошла в конце декабря 2016 года в поселке Рябинино Чердынского района Прикамья.

«Депутат земского собрания Чердынского муниципального района … допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода. Четырнадцатилетний мальчик получил травмы, несовместимые с жизнью. Мужчина скрылся с места аварии, чтобы избежать наказания», — рассказала Незнамова.

Были возбуждены уголовные дела по статьям «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» и «Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии».