Серийного поджигателя авто в Екатеринбурге посадили на пять лет
Автомеханик сжег десятки машин.
Автомеханик сжег десятки машин.
В Екатеринбурге вынесен приговор серийному поджигателю автомобилей. В суде удалось доказать причастность бывшего автомеханика к 41 эпизоду противоправной деятельности на территории Екатеринбурга и Арамиля. Мужчина признан виновным в умышленном уничтожении чужого имущества и приговорен к пяти годам колонии строгого режима, сообщили «Уралинформбюро» в отделении по связям со СМИ городского УМВД.
Стоит напомнить, что 31-летний житель села Патруши держал в страхе автовладельцев Чкаловского и Ленинского районов уральской столицы в 2015—2016 годах. Его задержали ночью 15 октября прошлого года в районе Химмаша.
«Тогда с разницей около получаса вспыхнули автомобили на соседних улицах этого района. Работой
В ходе следствия выяснилось, что поджигатель уничтожал автомобили из хулиганских побуждений. Зачастую он шел на преступления под влиянием алкоголя.