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16:19 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Бешенство выявлено у кошки в Миллеровском районе

Бешенство выявлено у кошки в станице Мальчевской Миллеровского района Ростовской области.

Как сообщает пресс-служба региональной станции по борьбе с болезнями животных, на одно из подворий станицы прибилась кошка, которая стала бросаться на хозяина дома и его жену. Мужчина убил животное и обратился в ветслужбу.

По итогам проведенных ветврачами исследований установлено, что кошка болела бешенством.

В настоящее время в станице проводятся ветеринарные и санитарные мероприятия по ликвидации инфекции. На двух улицах планируется ввести карантин.

Всего с начала года в Ростовской области зафиксировано 20 случаев заболевания животных бешенством.

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