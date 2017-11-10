Бешенство выявлено у кошки в Миллеровском районе
Бешенство выявлено у кошки в станице Мальчевской Миллеровского района Ростовской области.
Бешенство выявлено у кошки в станице Мальчевской Миллеровского района Ростовской области.
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По итогам проведенных ветврачами исследований установлено, что кошка болела бешенством.
В настоящее время в станице проводятся ветеринарные и санитарные мероприятия по ликвидации инфекции. На двух улицах планируется ввести карантин.
Всего с начала года в Ростовской области зафиксировано 20 случаев заболевания животных бешенством.