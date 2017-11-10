Бешенство выявлено у кошки в Миллеровском районе

Как сообщает пресс-служба региональной станции по борьбе с болезнями животных, на одно из подворий станицы прибилась кошка, которая стала бросаться на хозяина дома и его жену. Мужчина убил животное и обратился в ветслужбу.

По итогам проведенных ветврачами исследований установлено, что кошка болела бешенством.

В настоящее время в станице проводятся ветеринарные и санитарные мероприятия по ликвидации инфекции. На двух улицах планируется ввести карантин.