В Казани мужчина обокрал церковь
В центре Казани мужчина обокрал церковь, сообщает телеканал «Татарстан24».
В центре Казани мужчина обокрал церковь, сообщает телеканал «Татарстан24».
Все произошло в четверг днем.
— Мужчина зашел в церковь, чтобы помолиться. Однако, когда он вышел из храма, он прихватил с собой ящик с пожертвованиями, — говорится в сообщении.
По словам сотрудницы церкви, мужчину она заметила сразу, но никаких подозрений он не вызвал.
— На вид ему было около 40 лет. Он был хорошо одет, купил три свечки и написал записку за здравие, — сказала сотрудница храма.
Сообщается, что материальный ущерб составил около 5 тыс. рублей. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».