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16:19 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани мужчина обокрал церковь

В центре Казани мужчина обокрал церковь, сообщает телеканал «Татарстан24».

Все произошло в четверг днем.

 — Мужчина зашел в церковь, чтобы помолиться. Однако, когда он вышел из храма, он прихватил с собой ящик с пожертвованиями, — говорится в сообщении.

По словам сотрудницы церкви, мужчину она заметила сразу, но никаких подозрений он не вызвал.

 — На вид ему было около 40 лет. Он был хорошо одет, купил три свечки и написал записку за здравие, — сказала сотрудница храма.

Сообщается, что материальный ущерб составил около 5 тыс. рублей. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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