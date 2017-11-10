В Казани мужчина обокрал церковь

Все произошло в четверг днем.

— Мужчина зашел в церковь, чтобы помолиться. Однако, когда он вышел из храма, он прихватил с собой ящик с пожертвованиями, — говорится в сообщении.

По словам сотрудницы церкви, мужчину она заметила сразу, но никаких подозрений он не вызвал.

— На вид ему было около 40 лет. Он был хорошо одет, купил три свечки и написал записку за здравие, — сказала сотрудница храма.