Суд оставил в силе приговор экс-главе «Крыльев Невы» за подделку документов

Источник: РИА Новости

По версии следствия, Кочарыгин с ноября 2009 по февраль 2013 года незаконно изготовил документы, подтверждающие прохождение более 50 человек курсов обучения в данной компании и наличие у них квалификации пилота-любителя и пилота коммерческой авиации. За это он получил от них вознаграждение в размере от 5 до 200 тысяч рублей, а всего более пяти миллионов рублей.

«Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменений приговор Московского районного суда Санкт-Петербурга в отношении Андрея Кочарыгина. В апелляционной жалобе Кочарыгин просил суд изменить приговор и назначить наказание с применением статьи 73 УК РФ (условное осуждение)», — говорится в сообщении.

В сообщении ОПС отмечается, что судом первой инстанции Кочарыгин был признан виновным в совершении 13 эпизодов преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 3, и 57 эпизодов преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 7 статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный группой лиц по предварительному сговору и коммерческий подкуп, совершенный за незаконные действия).

Согласно приговору суда, Кочарыгину назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься организационно-распорядительной деятельностью, связанной с управлением всеми видами воздушных транспортных средств сроком на 3 года.