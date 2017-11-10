Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: жену и сестру Задорнова поместили в стационар
Болезни от еды: чем опасен западный тип питания
Актриса, заплатившая высокую цену за посещение ужина с Путиным
Конфликты и 38 часов без сна: как готовятся к полету космонавты
В ГД подержали увеличение пенсий двум категориям пенсионеров
Коробка с миллионами Обвинение представило в суде улики по делу Улюкаева
СМИ: жену и сестру Задорнова поместили в стационар
СМИ: Кобзон высказался про смерть Задорнова
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
СМИ сообщили, где пройдут похороны Михаила Задорнова
Кобзон рассказал подробности о смерти Задорнова
64-летняя Брижит Макрон затмила всех в Абу-Даби (фото)
Мелания Трамп в роскошном платье-кимоно вышла в свет в Китае
Гузеева о своём новом лице: Всем говорю, что выспалась
Навка и Песков привлекли внимание СМИ на вечере
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Как оформить маленький санузел: советы профи
Фоторепортажи
12Марш в честь парада 7 ноября 1941 года
16Обрушение жилого дома в Ижевске
16:18 (мск), источник: РИА Новости

Суд оставил в силе приговор экс-главе «Крыльев Невы» за подделку документов

С. -ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя — РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд в пятницу оставил без изменений приговор в виде 5 лет колонии общего режима гендиректору петербургского авиационного учебного центра «Крылья Невы» Андрею Кочарыгину за подделку документов для пилотов, сообщает объединенная пресс-служба городских судов (ОПС).

Источник: РИА Новости

По версии следствия, Кочарыгин с ноября 2009 по февраль 2013 года незаконно изготовил документы, подтверждающие прохождение более 50 человек курсов обучения в данной компании и наличие у них квалификации пилота-любителя и пилота коммерческой авиации. За это он получил от них вознаграждение в размере от 5 до 200 тысяч рублей, а всего более пяти миллионов рублей.

«Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменений приговор Московского районного суда Санкт-Петербурга в отношении Андрея Кочарыгина. В апелляционной жалобе Кочарыгин просил суд изменить приговор и назначить наказание с применением статьи 73 УК РФ (условное осуждение)», — говорится в сообщении.

В сообщении ОПС отмечается, что судом первой инстанции Кочарыгин был признан виновным в совершении 13 эпизодов преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 3, и 57 эпизодов преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 7 статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный группой лиц по предварительному сговору и коммерческий подкуп, совершенный за незаконные действия).

Согласно приговору суда, Кочарыгину назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься организационно-распорядительной деятельностью, связанной с управлением всеми видами воздушных транспортных средств сроком на 3 года.

Ранее сообщалось, что в ходе расследования в качестве свидетелей допрошены более 450 человек, проходивших обучение в компании «Крылья Невы». В апреле 2014 года Кочарыгин полностью признал вину в совершенном преступлении.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Суд оставил в силе приговор экс-главе 'Крыльев Невы' за подделку документов
В Петербурге эвакуировали жилой дом из-за сообщения о 'минировании'
Честный голос и великий юморист: коллеги — о Михаиле Задорнове
В Госдуме предложили приравнять иностранные соцсети к иноагентам
Великобритания объявила дату окончательного выхода из ЕС
Миллиарды Захарченко: на что хватит найденных у полковника денег
Михаила Задорнова могут похоронить в Латвии
Кошки предотвращают астму у детей, выяснили ученые
Ученые зафиксировали над Европой радиоактивное облако
Спорт
Канада запомнит Манукяна и Полодяна. Россия повела в Суперсерии Российская молодежка обыграла сборную лиги Онтарио (5:2) и вышла вперед в Суперсерии — 2-1
Авто
Лучший кроссовер до 2 миллионов: Mazda CX-5 против Volkswagen Tiguan Эта встреча была неизбежна — два сильнейших соперника в классе сошлись в споре за чемпионский титул
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
Татьяна Арнтгольц сменила имидж для роли в сериале: первые кадры В новом комедийном проекте компанию актрисе составят Максим Виторган и Владимир Епифанцев
Недвижимость
Дома «Буденовского городка» в Москве, попавшие в реновацию, сохранят
Число жертв обрушения дома в Ижевске увеличилось до шести
Студентов выселят из общежитий на время ЧМ-2018
Принято решение об обязательном страховании жилья россиян
Леди
«Гештальт» и другие слова, которые употребляют неправильно Многие психологические термины начинают использовать обычные люди, перевирая их смысл. Проверь себя, а вдруг и ты этим грешишь?
Дети
Парадокс «бездетной матери»: зачем нам День мам, потерявших детей Обычно понятие «мама» толкуется вполне однозначно: женщина, у которой есть ребенок. Но как быть тем, кто пережил выкидыш, мертворождение на любом сроке, или чей малыш погиб вскоре после родов? У них нет ребенка, но разве они не родители? Благотворительный фонд «Свет в руках» предлагает сделать 12 ноября в России Днем матери, потерявшей ребенка. О том, почему важно отмечать эту дату, рассказала пережившая перинатальную потерю мама Амина Фигут.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь