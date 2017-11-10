Суд оставил в силе приговор экс-главе «Крыльев Невы» за подделку документов
С. -ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя — РИА Новости.
С. -ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя — РИА Новости.
По версии следствия, Кочарыгин с ноября 2009 по февраль 2013 года незаконно изготовил документы, подтверждающие прохождение более 50 человек курсов обучения в данной компании и наличие у них квалификации
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В сообщении ОПС отмечается, что судом первой инстанции Кочарыгин был признан виновным в совершении 13 эпизодов преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 3, и 57 эпизодов преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 7 статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный группой лиц по предварительному сговору и коммерческий подкуп, совершенный за незаконные действия).
Согласно приговору суда, Кочарыгину назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься
Ранее сообщалось, что в ходе расследования в качестве свидетелей допрошены более 450 человек, проходивших обучение в компании «Крылья Невы». В апреле 2014 года Кочарыгин полностью признал вину в совершенном преступлении.