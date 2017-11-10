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16:25 (мск), источник: Вести - Воронеж

Силовики поймали налоговика при получении 650 тыс. рублей от воронежской фирмы

В обмен за деньги эксперт отдела обеспечения пообещал прекращение проверки.

Источник: Reuters

В Воронеже поймали с поличным главного специалиста-эксперта отдела обеспечения регионального управления федеральной налоговой службы. Об этом сообщили в СУ СКР по Воронежской области в пятницу, 10 ноября. Налоговика задержали после получения 650 тыс. рублей от фирмы, которой он пообещал прекратить проверку.

По данным «Коммерсант-Черноземья», под следствие попал заведующий гаража УФНС Сергей Глотов. Поводом для возбуждения дела в отношении него стили материалы УФСБ и ГУ МВД по Воронежской области.

По данным СУ СКР, сотрудник налоговой службы получил через посредника 2 ноября 2017 года. За 650 тыс. рублей он обещал помочь в прекращении налоговой проверки в отношении фирмы. При этом у него отсутствовали юридические или иные полномочия влиять на решения, принимаемые сотрудниками налоговой службы, рассказал Максим Гуров, руководитель третьего отдела СУ СКР по региону.

По ходатайству следствия суд отправил Сергея Глотова под арест. В ближайшее время ему планируют предъявить обвинение в покушении на мошенничество (ч.3 ст. 30, ч.3 ст. 159 УК РФ).

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