Силовики поймали налоговика при получении 650 тыс. рублей от воронежской фирмы

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В Воронеже поймали с поличным главного специалиста-эксперта отдела обеспечения регионального управления федеральной налоговой службы. Об этом сообщили в СУ СКР по Воронежской области в пятницу, 10 ноября. Налоговика задержали после получения 650 тыс. рублей от фирмы, которой он пообещал прекратить проверку.

По данным «Коммерсант-Черноземья», под следствие попал заведующий гаража УФНС Сергей Глотов. Поводом для возбуждения дела в отношении него стили материалы УФСБ и ГУ МВД по Воронежской области.

По данным СУ СКР, сотрудник налоговой службы получил через посредника 2 ноября 2017 года. За 650 тыс. рублей он обещал помочь в прекращении налоговой проверки в отношении фирмы. При этом у него отсутствовали юридические или иные полномочия влиять на решения, принимаемые сотрудниками налоговой службы, рассказал Максим Гуров, руководитель третьего отдела СУ СКР по региону.