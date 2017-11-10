Дело о нападении на хирурга омской БСМП рассмотрит Кировский районный суд

Дело о нападении на хирурга БСМП № 1 рассмотрит Кировский районный суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.

Напомним, 10 июля около 11.00 в ординаторской гнойной хирургии врач сделал замечание по поводу поведения 55-летнему родственнику пациента и попросил покинуть помещение. Мужчина начал избивать медика, нанёс удары по голове и лицу. Хирург потерял сознание, ему поставили диагноз «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга».

Заместитель прокурора Кировского округа 23 октября утвердил обвинительное заключение в отношении неработающего омича по п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, совершённое из хулиганских побуждений). Фигурант до 8 ноября уклонялся от явки в прокуратуру для получения копии документов. В итоге заключение всё-таки вручили, и уголовное дело направили в Кировский районный суд.