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16:14 (мск), источник: АиФ Омск

Дело о нападении на хирурга омской БСМП рассмотрит Кировский районный суд

Врач, сделавший замечание родственнику пациента, получил сотрясение мозга.

Дело о нападении на хирурга БСМП № 1 рассмотрит Кировский районный суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.

Напомним, 10 июля около 11.00 в ординаторской гнойной хирургии врач сделал замечание по поводу поведения 55-летнему родственнику пациента и попросил покинуть помещение. Мужчина начал избивать медика, нанёс удары по голове и лицу. Хирург потерял сознание, ему поставили диагноз «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга».

Заместитель прокурора Кировского округа 23 октября утвердил обвинительное заключение в отношении неработающего омича по п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, совершённое из хулиганских побуждений). Фигурант до 8 ноября уклонялся от явки в прокуратуру для получения копии документов. В итоге заключение всё-таки вручили, и уголовное дело направили в Кировский районный суд.

Мужчина вину не признал, но обвинение подтверждают показания свидетелей. Ранее его уже привлеки к уголовной ответственности за побои.

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