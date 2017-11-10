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16:27 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии по факту поджога такси возбудили уголовное дело

Друзья и коллеги потерпевшего собирают помощь.

Доследственная проверка по факту возгорания автомобиля в одном из дворов Ишимбая завершена, возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Сейчас правоохранители разыскивают подозреваемых в поджоге. На камеру видеонаблюдения попали двое молодых людей. Не исключено, что они подожгли легковушку по заказу третьих лиц.

Сам потерпевший подозревает, что случившееся — дело рук конкурентов. Роберт Садрисламов работает в службе такси Gett, он и его коллеги нередко слышали угрозы в свой адрес, требования прекратить работать в этой компании.

— Поначалу это были просто слова, а теперь, видимо, перешли к активным действиям, — говорит мужчина. — Дело в том, что только моя машины была полностью обклеена рекламой.

Сейчас друзья и коллеги Роберта собирают помощь — работа в такси была единственным источником дохода многодетной семьи. Помочь может любой. Реквизиты: 4817760108323563.

Если вам что-либо известно о совершенном преступлении, позвоните по номеру 02.

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