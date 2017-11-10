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16:38 (мск), источник: БЕЛТА

Девочка получила тяжелые травмы при столкновении автомобилей в Орше

10 ноября, Витебск /Алена Тихонова — БЕЛТА/. Девочка получила тяжелые травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей в Орше. Подробности произошедшего корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Источник: БЕЛТА

Авария произошло сегодня около 7.45 на одном из регулируемых перекрестков города. Столкнулись «Ниссан Примера» и «Додж Караван». Пострадавший ребенок находился в «Ниссане».

«Девочка 7 лет была на заднем сидении в специальном удерживающем кресле. Машиной управляла 28-летняя мать ребенка. Они ехали в школу. В результате аварии ребенок получил серьезные травмы. Школьница в тяжелом состоянии доставлена в реанимацию больницы имени Семашко в Орше. За жизнь ребенка борются медики», — рассказал Александр Казючиц.

Вторым автомобилем управляла 22-летняя женщина. Больше в аварии никто не пострадал.

Правоохранители выясняют обстоятельства и причины аварии. Будут произведены экспертизы, чтобы установить, кто на какой свет двигался.

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