Девочка получила тяжелые травмы при столкновении автомобилей в Орше

Источник: БЕЛТА

Авария произошло сегодня около 7.45 на одном из регулируемых перекрестков города. Столкнулись «Ниссан Примера» и «Додж Караван». Пострадавший ребенок находился в «Ниссане».

«Девочка 7 лет была на заднем сидении в специальном удерживающем кресле. Машиной управляла 28-летняя мать ребенка. Они ехали в школу. В результате аварии ребенок получил серьезные травмы. Школьница в тяжелом состоянии доставлена в реанимацию больницы имени Семашко в Орше. За жизнь ребенка борются медики», — рассказал Александр Казючиц.

Вторым автомобилем управляла 22-летняя женщина. Больше в аварии никто не пострадал.