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16:37 (мск), источник: Nur.kz

МВД наказало спящих в авто полицейских из ВКО

В МВД Казахстана приняли меры в отношении полицейских, которые спали в служебном автомобиле возле областной мечети в Усть-Каменогорске, пишет Yk-news.kz.

Источник: Nur.kz

Мирно спящих в служебной машине Chevrolet Cruze страж порядка заснял на видео один из очевидцев в середине октября. В описании видео говорится, что действие происходит на проспекте Сатпаева. При этом отмечается, что проблесковые маячки были выключены.

Автор отметил, что полицейские таким образом проявляют преступную халатность.

Ролик попал в интернет и моментально обеспечил «славу» полицейским.

Позже мужчина отправил обращение в МВД РК, чтобы ведомство приняло меры в отношении нарушителей.

Министр МВД Калмухамбет Касымов лично ответил на обращение, сообщив, что нарушившие дисциплину сотрудники привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

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