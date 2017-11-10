МВД наказало спящих в авто полицейских из ВКО
В МВД Казахстана приняли меры в отношении полицейских, которые спали в служебном автомобиле возле областной мечети в
В МВД Казахстана приняли меры в отношении полицейских, которые спали в служебном автомобиле возле областной мечети в
Мирно спящих в служебной машине Chevrolet Cruze страж порядка заснял на видео один из очевидцев в середине октября. В описании видео говорится, что действие происходит на проспекте Сатпаева. При этом отмечается, что проблесковые маячки были выключены.
Автор отметил, что полицейские таким образом проявляют преступную халатность.
Ролик попал в интернет и моментально обеспечил «славу» полицейским.
Позже мужчина отправил обращение в МВД РК, чтобы ведомство приняло меры в отношении нарушителей.
Министр МВД Калмухамбет Касымов лично ответил на обращение, сообщив, что нарушившие дисциплину сотрудники привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.