В доме на Тихорецком проспекте бомбы не нашли

После того как специалисты обследовали здание дома № 9 корпус 1 на Тихорецком проспекте, с него сняли оцепление, а жителей пустили обратно в квартиры. Заработал и магазин на первом этаже. Ведь опасных предметов и взрывчатки по указанному адресу не оказалось.

В администрации Калининского района рассказали, что из дома было эвакуировано 40 жителей, а также 20 сотрудников магазина, который располагается на первом этаже здания.

Теперь правоохранительные органы выясняют личность телефонного террориста.