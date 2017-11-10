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17:22 (мск), источник: Комсомольская правда

В доме на Тихорецком проспекте бомбы не нашли

Теперь полиция ищет телефонного террориста с детским голосом.

После того как специалисты обследовали здание дома № 9 корпус 1 на Тихорецком проспекте, с него сняли оцепление, а жителей пустили обратно в квартиры. Заработал и магазин на первом этаже. Ведь опасных предметов и взрывчатки по указанному адресу не оказалось.

В администрации Калининского района рассказали, что из дома было эвакуировано 40 жителей, а также 20 сотрудников магазина, который располагается на первом этаже здания.

Теперь правоохранительные органы выясняют личность телефонного террориста.

Напомним, что для жителей дома на Тихорецком проспекте утро 10 ноября выдалось неспокойным. Кто-то с детским голосом позвонил в полицию и сообщил о том, что здание заминировано. На место сразу приехали полицейские, МЧС, группа разминирования и аварийно-спасательная служба.

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