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17:21 (мск), источник: РБК

Родственники полковника Захарченко объяснили найденные у них миллионы

В суде озвучили показания матери и сестры полковника Захарченко о найденных у них дома миллионах. Со слов защиты, деньги не связаны с коррупцией. Со слов обвинения, родственницы утверждают, что деньги им подкинули.

Источник: РИА "Новости"

Мать и сестра обвиняемого в коррупции полковника МВД Дмитрия Захарченко в своих показаниях рассказали о происхождении найденных у них миллионах. Показания родственников Захарченко были озвучены в пятницу, 10 ноября, в ходе рассмотрения в Никулинском суде Москвы иска о конфискации имущества полковника и его родственников.

По словам адвоката Захарченко Александра Горбатенко, следствие установило источник изъятых у его родственников денежных средств. О каком источнике идет речь, защитник не уточнил. «По моей информации, органами следствия получены материалы, которые свидетельствуют о том, что обнаруженные денежные средства имеют иные источники, не связанные с коррупционной деятельностью моего доверителя», — заявил Горбатенко (цитата по «Интерфаксу»).

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Защитник рассказал, что основная сумма досталась его доверительнице в наследство от родственницы. Речь, по его словам, идет о сумме в размере $1 млн, доставшихся матери Захарченко — Валентине в наследство в 1990-х годах. «Длительное время указанные денежные средства хранились по месту ее жительства. Вместе с тем приращение имущества исходило из договоров займов денежных средств, которые носили, судя по всему, устный характер», — добавил адвокат. Он подчеркнул, что аналогичные пояснения предоставила и сестра полковника по поводу найденных у нее в квартире денег. Адвокат добавил, что считает иск Генпрокуратуры не подлежащим удовлетворению в полном объеме.

«Если говорить о том, откуда деньги взялись, и кто их мог заработать из членов семьи Захарченко, то это точно не Дмитрий. По роду деятельности это мог быть Виктор Дмитриевич [отец полковника]. Начальный капитал у него был еще до того, как семья приехала в Москву. Семья очень отличалась от всех соседей по деревне в Ростовской области. Потом эти деньги были вложены в недвижимость в Москве», — заявил на суде представитель сестры Захарченко, передает корреспондент РБК.

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«Виктор Дмитриевич — банковский работник. Причем банк может зарабатывать сегодня совершенно разными способами. Сейчас модно — криптовалюта. Кто-то стал миллиардером в последнее время, заработал на биткоинах, занимался майнингом — это тоже вполне законно. Есть способы, которыми люди зарабатывают деньги, и раскрывать их — не является их обязанностью. В России тяжело заработать только первый миллион. Потом гораздо проще», — добавил представитель.

Тем времени прокурор Сергей Бочкарев в ходе заседания суда заявил, что мать и сестра Захарченко утверждают, что найденные у них дома миллионы им подкинули. Когда и кому родственники полковника сказали об этом, он не уточнил. Бочкарев напомнил, что в квартире сестры Захарченко на Ломоносовском проспекте нашли больше $120 млн. По версии обвинения, Захарченко привлекал мать и сестру для получения незаконных доходов, сказал прокурор Бочкарев.

На прошлой неделе стало известно, что следствие в ходе обысков в квартире сестры полковника на Ломоносовском проспекте обнаружили более $124 млн, почти €1,5 млн и более 342 млн руб. В квартире на Мичуринском проспекте, принадлежащей матери, полковник хранил около 19,5 млн руб., €600 тыс. и $20 тыс. ​ Генпрокуратура обратилась в суд с иском о конфискации имущества полковника и его родственников примерно на 9 млрд руб.

Захарченко использовал квартиру матери как банковское хранилище
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5 ноября© Ньюстюб
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