В Краснодаре грабители залезли в дом, напились шампанского и уснули в хозяйской постели. Им грозит 6 лет тюрьмы
В Краснодаре задержали мужчину и женщину, которые ограбили дом и уснули на месте преступления.
В Краснодаре задержали мужчину и женщину, которые ограбили дом и уснули на месте преступления.
По информации УМВД по Краснодару, 35-летний мужчина из Иркутска и его 36-летняя подруга из Сочи разбили окно и проникли в частный дом в Пашковском микрорайоне. Подозреваемые присвоили себе золотые цепочки, кольцо и кулон.
«Воспользовавшись отсутствием хозяина, они проникли в жилище путем разбития окна. На кухне злоумышленники обнаружили бутылку шампанского и решили распить ее на месте преступления, для чего направились в спальню, где впоследствии уснули», — сообщает
В полиции подозреваемые рассказали, что познакомились несколько месяцев назад и не имеют постоянного места жительства в Краснодаре. Похищенное золото они планировали продать, а вырученные деньги — пропить.
Уроженец Иркутска ранее уже был судим за автоугон, а его подруга — за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
Подозреваемые находятся под стражей, возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу, совершенную с незаконным проникновением в жилище». Им грозит до шести лет лишения свободы.