В Краснодаре грабители залезли в дом, напились шампанского и уснули в хозяйской постели. Им грозит 6 лет тюрьмы

По информации УМВД по Краснодару, 35-летний мужчина из Иркутска и его 36-летняя подруга из Сочи разбили окно и проникли в частный дом в Пашковском микрорайоне. Подозреваемые присвоили себе золотые цепочки, кольцо и кулон.

«Воспользовавшись отсутствием хозяина, они проникли в жилище путем разбития окна. На кухне злоумышленники обнаружили бутылку шампанского и решили распить ее на месте преступления, для чего направились в спальню, где впоследствии уснули», — сообщает пресс-служба УМВД по Краснодару.

В полиции подозреваемые рассказали, что познакомились несколько месяцев назад и не имеют постоянного места жительства в Краснодаре. Похищенное золото они планировали продать, а вырученные деньги — пропить.

Уроженец Иркутска ранее уже был судим за автоугон, а его подруга — за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.