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17:09 (мск), источник: РИАЦ

Под Волгоградом экс-чиновников подозревают в служебном подлоге и мошенничестве

Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы села Рахинка и директора МУП «Рахинское».

Источник: РИАЦ

В результате проверки, проведенной прокуратурой района совместно с сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями, установлено, что в феврале 2016 года между МУП «Рахинское» и администрацией Рахинского сельского поселения было заключено 5 муниципальных контрактов на сумму 500 тысяч рублей для решения вопросов по водоснабжению и водоотведению поселения.

Однако в положенный срок работы выполнены не были, а денежные средства использовались не по целевому назначению.

— При этом акты выполненных работ были подписаны и главой поселения, и директором предприятия, — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

На основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по фактам служебного подлога, мошенничества с использованием служебного положения и пособничестве в мошенничестве с использованием служебного положения.

Фигурантам уголовного дела грозит лишение свободы сроком от 2 до 6 лет.

Напомним, это уже не первый коррупционный скандал в селе Рахинка Среднеахтубинского района. В сентябре 2008 ряд чиновников, включая экс-депутата Госдумы РФ Николая Паршина, перепродали заброшенное здание средней школы, «наварив» на этой афёре сотни миллионов рублей.

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