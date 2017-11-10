Под Волгоградом экс-чиновников подозревают в служебном подлоге и мошенничестве

Источник: РИАЦ

В результате проверки, проведенной прокуратурой района совместно с сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями, установлено, что в феврале 2016 года между МУП «Рахинское» и администрацией Рахинского сельского поселения было заключено 5 муниципальных контрактов на сумму 500 тысяч рублей для решения вопросов по водоснабжению и водоотведению поселения.

Однако в положенный срок работы выполнены не были, а денежные средства использовались не по целевому назначению.

— При этом акты выполненных работ были подписаны и главой поселения, и директором предприятия, — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

На основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по фактам служебного подлога, мошенничества с использованием служебного положения и пособничестве в мошенничестве с использованием служебного положения.

Фигурантам уголовного дела грозит лишение свободы сроком от 2 до 6 лет.