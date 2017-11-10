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17:41 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

В Казахстане отрицают утечку радиации

Комитет по чрезвычайным ситуациям республики Казахстан сообщил «Ъ», что никаких аварий, которые могли бы привести к утечке радиации, в конце сентября не было.

Источник: Charles Kressbach/CC0

В то же время источник «Ъ», знакомый с ситуацией, выразил удивление самим фактом появления в этом списке Казахстана, «так как на территории страны нет в настоящий момент и никогда не было предприятий по переработке ядерного топлива».

Говоря о возможности утечки из центров ядерной медицины, собеседник «Ъ» отметил, что «авария таких масштабов не могла быть незамеченной, такой уровень концентрации подразумевает исходное наличие определенного объема вещества, которого там просто нет».

Кроме того, по словам источника «Ъ», медучреждения используют изотопы ниобия, а не рутения, об утечке которого сообщил Институт ядерной безопасности Франции (IRSN) .

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Зампредседателя Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Минэнерго Казахстана Тимур Жантикин сказал «Ъ», что вероятность аварии в стране нулевая: «У нас нет таких производств. Скорее всего, это радиопрепараты. Потому что чистый рутений 106 — это изотоп, который используется в радиопрепаратах, и если там ничего другого сопутствующего не было, то это значит, что авария была не на ядерном объекте. Если бы авария произошла на реакторе или в хранилище, то выбросы были бы другие по составу». Кроме того, по словам господина Жантикина, его ведомство ведет мониторинг радиационного фона и никаких выбросов не зафиксировало.

Напомним, по информации IRSN, к югу от Уральских гор, на территории России или Казахстана произошла утечка рутения. Выброс был настолько сильным, что сформировалось радиоактивное облако. По оценке IRSN, причиной выброса могла стать авария в центре переработки ядерного топлива или же в медицинском учреждении.

О возможной аварии на предприятии «Маяк», расположенном в Челябинске, «Ъ» сообщал 16 октября. Местные правозащитники утверждают, что утечка произошла 24—25 сентября во время «горячих испытаний» новых контейнеров с отработавшим ядерным топливом. Представители «Росатома» и «Маяка» это отрицают.

Александр Константинов, Астана

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