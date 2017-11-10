В Казахстане отрицают утечку радиации
Комитет по чрезвычайным ситуациям республики Казахстан сообщил «Ъ», что никаких аварий, которые могли бы привести к утечке радиации, в конце сентября не было.
Комитет по чрезвычайным ситуациям республики Казахстан сообщил «Ъ», что никаких аварий, которые могли бы привести к утечке радиации, в конце сентября не было.
В то же время источник «Ъ», знакомый с ситуацией, выразил удивление самим фактом появления в этом списке Казахстана, «так как на территории страны нет в настоящий момент и никогда не было предприятий по переработке ядерного топлива».
Кроме того, по словам источника «Ъ», медучреждения используют изотопы ниобия, а не рутения, об утечке которого сообщил Институт ядерной безопасности Франции (IRSN) .
Зампредседателя Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Минэнерго Казахстана Тимур Жантикин сказал «Ъ», что вероятность аварии в стране нулевая: «У нас нет таких производств. Скорее всего, это радиопрепараты. Потому что чистый рутений 106 — это изотоп, который используется в радиопрепаратах, и если там ничего другого сопутствующего не было, то это значит, что авария была не на ядерном объекте. Если бы авария произошла на реакторе или в хранилище, то выбросы были бы другие по составу». Кроме того, по словам господина Жантикина, его ведомство ведет мониторинг радиационного фона и никаких выбросов не зафиксировало.
Напомним, по информации IRSN, к югу от Уральских гор, на территории России или Казахстана произошла утечка рутения. Выброс был настолько сильным, что сформировалось радиоактивное облако. По оценке IRSN, причиной выброса могла стать авария в центре переработки ядерного топлива или же в медицинском учреждении.
О возможной аварии на предприятии «Маяк», расположенном в Челябинске, «Ъ» сообщал 16 октября. Местные правозащитники утверждают, что утечка произошла
Александр Константинов, Астана