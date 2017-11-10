В Ташкентской области задержан крупный валютчик-рецидивист

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Оперативники Службы национальной безопасности провели ряд спецопераций по задержанию очередных валютчиков в регионах, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

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«В Янгиюльском районе Ташкентской области был задержан с поличным при продаже 6,5 тысячи долларов за 52,9 миллиона сумов (по курсу 8150 сумов за доллар) систематически занимающийся незаконными валютно-обменными операциями 50-летний Ровшан Ахмедов. Во время личного досмотра у задержанного в качестве вещественных доказательств было изъято еще 3,2 миллиона сумов», — рассказал представитель силового ведомства.

В ходе доследственных мероприятий стало известно, что Р. Ахмедов уже привлекался к административной ответственности за приобретение и сбыт валютных ценностей в феврале этого года. Однако он не сделал правильный вывод для себя. Теперь суд вправе вынести ему более строгое наказание.

Кроме того, правоохранительные органы задержали в махалле «Тамаддум» Шурчинского района Сурхандарьинской области Шайдуллу Абдурахманова и Шерзода Эшмурадова с поличным в ходе приобретения у клиента 4 тысяч долларов за 32,1 миллиона сумов.