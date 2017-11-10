В Ташкентской области задержан крупный валютчик-рецидивист
Ранее Ахмедов привлекался к административной ответственности за незаконный обмен валюты, теперь в отношении него возбуждено уголовное дело.
Ранее Ахмедов привлекался к административной ответственности за незаконный обмен валюты, теперь в отношении него возбуждено уголовное дело.
ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Оперативники Службы национальной безопасности провели ряд спецопераций по задержанию очередных валютчиков в регионах, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
«В Янгиюльском районе Ташкентской области был задержан с поличным при продаже 6,5 тысячи долларов за 52,9 миллиона сумов (по курсу 8150 сумов за доллар) систематически занимающийся незаконными
В ходе доследственных мероприятий стало известно, что Р. Ахмедов уже привлекался к административной ответственности за приобретение и сбыт валютных ценностей в феврале этого года. Однако он не сделал правильный вывод для себя. Теперь суд вправе вынести ему более строгое наказание.
Кроме того, правоохранительные органы задержали в махалле «Тамаддум» Шурчинского района Сурхандарьинской области Шайдуллу Абдурахманова и Шерзода Эшмурадова с поличным в ходе приобретения у клиента 4 тысяч долларов за 32,1 миллиона сумов.
Департамент при Генпрокуратуре возбудил в отношении фигурантов уголовные дела по статье 177 (незаконное приобретение или сбыт валютных ценностей) Уголовного кодекса Узбекистана.