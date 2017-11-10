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17:52 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре на Олимпийской полыхал ВАЗ

В пятницу, 10 ноября, в 15:47 на улице Олимпийской в Самаре в движении загорелся автомобиль ВАЗ-2112.

Пламя было настолько сильным, что прибывшие на место происшествия пожарные в составе 8 человек и 2 единиц техники, не смогли спасти автомобиль. Он выгорел полностью. В настоящее время причины случившегося устанавливаются, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

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