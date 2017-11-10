В Самаре на Олимпийской полыхал ВАЗ

Пламя было настолько сильным, что прибывшие на место происшествия пожарные в составе 8 человек и 2 единиц техники, не смогли спасти автомобиль. Он выгорел полностью. В настоящее время причины случившегося устанавливаются, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.