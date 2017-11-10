Полицейские в Ижевске задержали сына хозяйки квартиры дома, где обрушился подъезд
ТАСС, 10 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Ижевске задержали сына хозяйки квартиры дома, где накануне произошел хлопок газа и обрушился подъезд. Об этом сообщили в
ТАСС, 10 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Ижевске задержали сына хозяйки квартиры дома, где накануне произошел хлопок газа и обрушился подъезд. Об этом сообщили в
«В рамках уголовного дела по факту обрушения подъезда жилого дома в Ижевске полицейскими задержан Александр Копытов, проживавший вместе с матерью в квартире, где находился, по данным следствия, эпицентр разрушения», — отметили в
«В настоящее время следователи допрашивают Копытова по обстоятельствам преступления. После допроса будет решен вопрос о процессуальном статусе задержанного», — рассказали в
Как сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, Копытов задержан полицейскими «по поручению следователя ГСУ СК России в рамках уголовного дела по факту обрушения подъезда жилого дома в городе Ижевске, расследуемого по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (“Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц”)».