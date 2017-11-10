Полицейские в Ижевске задержали сына хозяйки квартиры дома, где обрушился подъезд

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«В рамках уголовного дела по факту обрушения подъезда жилого дома в Ижевске полицейскими задержан Александр Копытов, проживавший вместе с матерью в квартире, где находился, по данным следствия, эпицентр разрушения», — отметили в пресс-службе.

«В настоящее время следователи допрашивают Копытова по обстоятельствам преступления. После допроса будет решен вопрос о процессуальном статусе задержанного», — рассказали в пресс-службе МВД.