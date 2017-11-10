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18:42 (мск), источник: Lenta.Ru

Семилетняя школьница упала в дыру вокруг пожарного шеста

Семилетняя девочка упала в отверстие вокруг пожарного шеста во время экскурсии в пожарной части на востоке столицы.

Об этом в пятницу, 10 ноября, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Как пояснил собеседник агентства, инцидент произошел в пятницу около 15:00. «Ученики одной из столичных школ приехали на экскурсию в пожарную часть № 12 на улице Русаковская, дом 26. Во время прогулки одна из учениц облокотилась на пожарный столб, приняв его за обычный столб. В результате она упала в дырку вокруг него», — пояснил источник.

Упав с высоты второго этажа, ребенок потерял сознание. Прибывшие на место врачи скорой помощи диагностировали у пострадавшей сотрясение головного мозга и госпитализировали ее в больницу.

Информацию об инциденте по указанному адресу агентству подтвердили в Центре управления в кризисных ситуациях столичного главка МЧС.

В марте свердловские школьники во время экскурсии в Среднеуральский женский монастырь попали на сеанс экзорцизма. Четвероклассникам продемонстрировали обряд, при котором священник изгонял дьявола из двенадцатилетней девочки, которая лаяла и кричала мужским голосом. Дети, ставшие свидетелями ритуала, ничего не поняли, но очень перепугались.

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