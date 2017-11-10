В Калининграде прооперировали трехлетнего ребенка с 20 магнитами в желудке
В Калининграде экстренно прооперировали ребенка, проглотившего 20 магнитных шариков из конструктора. Благодаря стараниям врачей детской областной больницы (ДОБ) он выжил.
В Калининграде экстренно прооперировали ребенка, проглотившего 20 магнитных шариков из конструктора. Благодаря стараниям врачей детской областной больницы (ДОБ) он выжил.
На операционном столе оказался трехлетний малыш. Первые симптомы, по предварительным данным, появились у него две недели назад. Когда их уже нельзя было игнорировать, родители обратились за медицинской помощью к врачам ДОБ.
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По словам медиков, случаев проглатывания мелких игрушек или их деталей, пуговиц, монет, батареек, как пальчиковых, так и «таблеток» меньше не становится. Родителей предупреждают, что осложнения, которые могут возникнуть в результате проглатывания магнитов, опасны не только для здоровья, но и жизни ребенка.