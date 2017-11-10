В Калининграде прооперировали трехлетнего ребенка с 20 магнитами в желудке

Источник: Аргументы и факты

На операционном столе оказался трехлетний малыш. Первые симптомы, по предварительным данным, появились у него две недели назад. Когда их уже нельзя было игнорировать, родители обратились за медицинской помощью к врачам ДОБ.

В разных отделах желудочно-кишечного тракта хирурги обнаружили 20 магнитных шариков. Это уже привело к завороту кишечника с прободением желудка. «Семь шариков были извлечены из желудка с помощью эндоскопического оборудования. Остальные удалены в процессе длительной и сложной хирургической операции», — рассказали врачи больницы.