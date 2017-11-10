На Московском шоссе при столкновении автобуса и грузовика пострадала женщина
Днем 10 ноября на Московском шоссе при столкновении автобуса и грузовика пострадала женщина, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГИБДД.
Днем 10 ноября на Московском шоссе при столкновении автобуса и грузовика пострадала женщина, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГИБДД.
По предварительным данным, автобус ехал в город по Московскому шоссе и в районе ТЦ «Московский» с ним столкнулся грузовик, выезжавший с прилегающей территории.
При столкновении у автобуса разбилось стекло и от осколков порезы получила пассажирка. Ее госпитализировали.
При этом в соцсетях сообщают, что в ДТП попал автобус маршрута № 67, а порезы от разбившихся стекол якобы получили несколько пассажиров.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.