ДТП в Алматы: пять человек пострадали и один погиб
Водитель легковушки столкнулся с двумя миниавтобусами.
Водитель легковушки столкнулся с двумя миниавтобусами.
АСТАНА, 10 ноя — Sputnik. ДТП произошло в Алматы по Кульджинскому тракту, между Красным полем и улицей Бухтарминской.
Как рассказали Sputnik Казахстан очевидцы, Volkswagen Passat двигался по тракту в южном направлении, а два Mercedes Sprinter — в северном.
По невыясненным причинам, Volkswagen Passat выскочил на полосу встречного движения, где сперва столкнулся с первым Mercedes с пассажирами. Затем автомобиль Volkswagen закрутило и он столкнулся со вторым Mercedes, после чего у Volkswagen спустило колесо, автомобиль влетел в деревья.
Со слов очевидцев, водитель Volkswagen Passat находился в сильном алкогольном опьянении.
Пятерых человек госпитализировали. Еще одна девушка скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи.
Дальнейшим выяснением случившегося будет заниматься полиция Алматы.