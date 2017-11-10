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18:34 (мск), источник: Sputniknews.kz

ДТП в Алматы: пять человек пострадали и один погиб

Водитель легковушки столкнулся с двумя миниавтобусами.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 10 ноя — Sputnik. ДТП произошло в Алматы по Кульджинскому тракту, между Красным полем и улицей Бухтарминской.

Как рассказали Sputnik Казахстан очевидцы, Volkswagen Passat двигался по тракту в южном направлении, а два Mercedes Sprinter — в северном.

По невыясненным причинам, Volkswagen Passat выскочил на полосу встречного движения, где сперва столкнулся с первым Mercedes с пассажирами. Затем автомобиль Volkswagen закрутило и он столкнулся со вторым Mercedes, после чего у Volkswagen спустило колесо, автомобиль влетел в деревья.

Со слов очевидцев, водитель Volkswagen Passat находился в сильном алкогольном опьянении.

Пятерых человек госпитализировали. Еще одна девушка скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Дальнейшим выяснением случившегося будет заниматься полиция Алматы.

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