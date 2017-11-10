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18:39 (мск), источник: Фонтанка

Неизвестный сообщил о заминировании Пулково

В петербургском аэропорту Пулково вечером 10 ноября усилены меры безопасности. Проверяется информация о заминировании.

Источник: РИА "Новости"

Как стало известно «Фонтанке», в шестом часу вечера поступило анонимное сообщение о заминировании Пулково. Эвакуировать терминал не стали.

В компании «Воздушные ворота Северной столицы», управляющей аэропортом, «Фонтанке» подтвердили факт анонимного обращения:

«В связи с поступлением сообщения о нахождении на территории аэровокзального комплекса опасного предмета усилены меры безопасности, проводится проверка».

Судя по онлайн-табло Пулково, отправление и посадка воздушных судов осуществляются в штатном режиме.

© Фонтанка. Ру.

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