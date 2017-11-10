Неизвестный сообщил о заминировании Пулково
В петербургском аэропорту Пулково вечером 10 ноября усилены меры безопасности. Проверяется информация о заминировании.
В петербургском аэропорту Пулково вечером 10 ноября усилены меры безопасности. Проверяется информация о заминировании.
Как стало известно «Фонтанке», в шестом часу вечера поступило анонимное сообщение о заминировании Пулково. Эвакуировать терминал не стали.
В компании «Воздушные ворота Северной столицы», управляющей аэропортом, «Фонтанке» подтвердили факт анонимного обращения:
«В связи с поступлением сообщения о нахождении на территории аэровокзального комплекса опасного предмета усилены меры безопасности, проводится проверка».
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