Велосипедист подрался с инспектором ГАИ в Ельске, возбуждено дело
Мужчине в качестве наказания грозит ограничение либо лишение свободы на срок до пяти лет.
Мужчине в качестве наказания грозит ограничение либо лишение свободы на срок до пяти лет.
МИНСК, 10 ноя — Sputnik. Уголовное дело было возбуждено в отношении жителя Ельска за драку с инспектором ГАИ, сообщили Sputnik в пятницу в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Инцидент между милиционером и 50-летним велосипедистом произошел в райцентре еще 12 сентября. Мужчину остановили за нарушение ПДД и заподозрили в том, что был пьян. Велосипедиста пригласили в машину ГАИ для составления протокола и прохождения медосвидетельствования.
«Однако мужчина начал оказывать сопротивление инспектору ГАИ, нанес ему несколько ударов, причинив телесные повреждения», — сообщили в инспекции.
По информации ГАИ, протокол на велосипедиста
Мужчине в качестве наказания грозит ограничение либо лишение свободы на срок до пяти лет.