Велосипедист подрался с инспектором ГАИ в Ельске, возбуждено дело

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 10 ноя — Sputnik. Уголовное дело было возбуждено в отношении жителя Ельска за драку с инспектором ГАИ, сообщили Sputnik в пятницу в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

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Инцидент между милиционером и 50-летним велосипедистом произошел в райцентре еще 12 сентября. Мужчину остановили за нарушение ПДД и заподозрили в том, что был пьян. Велосипедиста пригласили в машину ГАИ для составления протокола и прохождения медосвидетельствования.

«Однако мужчина начал оказывать сопротивление инспектору ГАИ, нанес ему несколько ударов, причинив телесные повреждения», — сообщили в инспекции.

По информации ГАИ, протокол на велосипедиста все-таки составили, а 8 ноября возбудили дело по ч. 2 ст. 363 Уголовного кодекса Беларуси (сопротивление сотруднику органов внутренних дел при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка, сопряженное с применением насилия).