ДТП в Алматы: шесть человек пострадали и одна девушка погибла

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 10 ноя — Sputnik. ДТП произошло в Алматы по Кульджинскому тракту, между Красным полем и улицей Бухтарминской.

Как рассказали Sputnik Казахстан очевидцы, Volkswagen Passat двигался по тракту в южном направлении, а два Mercedes Sprinter — в северном.

По невыясненным причинам, Volkswagen Passat выскочил на полосу встречного движения, где сперва столкнулся с первым Mercedes с пассажирами. Затем автомобиль Volkswagen закрутило и он столкнулся со вторым Mercedes, после чего у Volkswagen спустило колесо, автомобиль влетел в деревья.

Со слов очевидцев, водитель Volkswagen Passat находился в сильном алкогольном опьянении.

Шестерых человек госпитализировали. Еще одна девушка скончалась на месте происшествия до приезда «скорой помощи».